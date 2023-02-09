"Болото, что с лицом?" В ОП заявили, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов для ВСУ – решен
И еще есть хорошие новости
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился результатами визита Владимира Зеленского в Европарламент:
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?"
"А теперь еще хорошие новости. Президент Владимир Зеленский в Европарламенте подробно остановился на санкциях против Росатома. Украина их ввела, дальше – шаг за ЕС. Похоже, все будет ок. Большинство поддерживает антироссийские санкции, а также трибунал над российскими преступниками".
"Владимир Зеленский напомнил Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод, по которому Венгрия получает нефтепродукты. Вопрос использования замороженных активов россиян в интересах Украины тоже на повестке дня".
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