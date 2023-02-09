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"Болото, что с лицом?" В ОП заявили, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов для ВСУ – решен

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И еще есть хорошие новости

"Болото, что с лицом?" В ОП заявили, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов для ВСУ – решен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился результатами визита Владимира Зеленского в Европарламент:

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?"

"А теперь еще хорошие новости. Президент Владимир Зеленский в Европарламенте подробно остановился на санкциях против Росатома. Украина их ввела, дальше – шаг за ЕС. Похоже, все будет ок. Большинство поддерживает антироссийские санкции, а также трибунал над российскими преступниками".

"Владимир Зеленский напомнил Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод, по которому Венгрия получает нефтепродукты. Вопрос использования замороженных активов россиян в интересах Украины тоже на повестке дня".

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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Источник:
t.me/ermaka2022

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