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Украинская разведка перехватила планы РФ по захвату власти в Молдове

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Об этом заявил Владимир Зеленский

Украинская разведка перехватила планы РФ по захвату власти в Молдове

president.gov.ua

Новина українською

Украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, и президент Зеленский немедленно передал всю информацию своей коллеге, президентке Майе Санду.

Об этом сообщает ЕП.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней", - сказал глава государства.

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Он отметил, что не колебался ни минуты, чтобы предупредить об этих угрозах Молдову, чтобы защитить ее.

"Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы. Но мы увидели, что они собираются делать. Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности в Европе. Ничего нового", - сказал президент.

По словам Зеленского, у российского режима только одно стремление - уничтожить свободу Европы.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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