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Под Кременной ВСУ впервые уничтожили новейшую российскую БМПТ Терминатор - ВИДЕО

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Россияне рассказывали, что эту машину почти невозможно уничтожить

Под Кременной ВСУ впервые уничтожили новейшую российскую БМПТ Терминатор - ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Недавно россияне на своем пропагандистском ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти

Однако в сети появилось видео, как украинские воины уничтожили эту новейшую российскую боевую машину поддержки танков.

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Это первое зафиксированное уничтожение такой бронемашины. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, "Терминатор" взрывается после артиллерийской атаки на него.

В сети пишут, что видео снято под Кременной.

Для справки: БМПТ "Терминатор" – российская боевая машина огневой поддержки. Боевая машина, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника - для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели. Разработка БМПТ "Терминатор" завершилась в конце 2006 года.

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В статье: война с россией
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