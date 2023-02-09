Под Кременной ВСУ впервые уничтожили новейшую российскую БМПТ Терминатор - ВИДЕО
Россияне рассказывали, что эту машину почти невозможно уничтожить
фото из соцсетей
Недавно россияне на своем пропагандистском ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти
Однако в сети появилось видео, как украинские воины уничтожили эту новейшую российскую боевую машину поддержки танков.
Это первое зафиксированное уничтожение такой бронемашины. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, "Терминатор" взрывается после артиллерийской атаки на него.
В сети пишут, что видео снято под Кременной.
Для справки: БМПТ "Терминатор" – российская боевая машина огневой поддержки. Боевая машина, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника - для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели. Разработка БМПТ "Терминатор" завершилась в конце 2006 года.
Популярное сейчас
- Байден: У Путина нет никаких шансов – он уже потерял Украину
- Ему поставили памятник, хотя он прятал виски возле углового. Легенда Леннарта Скоглунда
- Бенефис Малины в Ле Класик, Лунин в финале КЧМ, новый тренер Бельгии. Главные новости за 8 февраля
- ISW: В одной из областей Украины россияне уже начали наступление
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО