Минай на сборах проиграл Вележу. Видео голов и обзор матча
Подготовка продолжается
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В четверг, 9 февраля, закарпатцы провели очередной, четвертый по счету спарринг. Соперником был "Вележ" из Боснии и Герцеговины.
Поединок завершился поражением "Миная" со счетом 1:3, а единственный гол в составе украинской команды забил Антон Байдал.
Свой следующий спарринг "Минай" проведет 12 февраля против узбекского "Насафа".
"Минай" – "Вележ" 1:3
Голы: Байдал (73), Чукович (74), Выхабович (36), Хаскич (47).
Состав "Миная" в 1-м тайме: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Горин, Гончар, Витенчук, Твердохлеб, Воробчак, Гечев, игрок на просмотре, Коломоец.
После перерыва выходили: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Трубочкин, Дмитрук, Колесник, Паламар, Байдал, Голуб.
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