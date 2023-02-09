Минай на сборах проиграл Вележу. Видео голов и обзор матча

" Минай " продолжает проводить свои зимние сборы в Турции.

В четверг, 9 февраля, закарпатцы провели очередной, четвертый по счету спарринг. Соперником был "Вележ" из Боснии и Герцеговины.

Поединок завершился поражением "Миная" со счетом 1:3, а единственный гол в составе украинской команды забил Антон Байдал.

Свой следующий спарринг "Минай" проведет 12 февраля против узбекского "Насафа".

"Минай" – "Вележ" 1:3

Голы: Байдал (73), Чукович (74), Выхабович (36), Хаскич (47).

Состав "Миная" в 1-м тайме: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Горин, Гончар, Витенчук, Твердохлеб, Воробчак, Гечев, игрок на просмотре, Коломоец.

После перерыва выходили: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Трубочкин, Дмитрук, Колесник, Паламар, Байдал, Голуб.