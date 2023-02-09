Бах написал письмо Гутцайту. Призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах написал письмо главе НОК Украины Вадиму Гутцайту, сообщает Reuters.

В своем обращение Бах призвал не бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже из-за возможного допуска к ней российских и белорусских спортсменов.

"Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже еще даже не обсуждалось конкретно. Поэтому, ваше письмо к коллегам из НОК, к международным федерациям, членам МОК и будущим хозяевам Олимпийских игр, которые давят на них, пытаясь публично повлиять на принятие ими решений, были восприняты подавляющим большинством, по меньшей мере, чрезвычайно печально. НОК несет ответственность за соблюдение олимпийской хартии", - написал Бах.

Напомним, что МОК выступает за возвращение россиян и белорусов в международный спорт под нейтральным флагом. НОК Украины категорически против этого, а потому пригрозил бойкотом Игр в Париже, если туда допустят представителей стран-агрессоров.

Против возвращения россиян в международный спорт выступили также Великобритания, Северные страны, Польша и балтийские страны.