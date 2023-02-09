Резников: Россияне могут начать наступление "от Запорожья до Запорожья". Угрозы для Одессы нет

Российские оккупанты могут начать свое наступления на юго-востоке Украины, поскольку там у них есть возможность пополнять резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова в ходе брифинга.