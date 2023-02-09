Зеленский: Сейчас мы вернулись в сложную фазу во взаимоотношениях с Шольцем

Отношения Украины и Германии носят волнообразный характер. Поэтому Киеву нужно каждый раз убеждать Берлин относительно военной помощи для ВСУ.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Der Spiegel.

Зеленский отметил, что отношения и понимание Берлина и Киева сильно изменились с начала войны.

"Наши отношения с Германией имеют, так сказать, волнообразный характер, они то поднимаются, то опускаются. Сначала мне было очень тяжело, темпераменты совершенно разные. По своей природе я быстрый человек. Другие работают медленнее, что тоже может быть связано с их бюрократией", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что отношение и понимание Берлина и Киева сильно изменилось с начала войны. "Мы изменили наши отношения и наше понимание. Мы получили системы ПВО "Ирис-Т", за что я очень благодарен Германии. Они спасли много жизней", - добавил он.

При этом глава государства заявил, что ему приходится оказывать давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы получить военную помощь.

"Я сказал канцлеру: "Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше ничего нет, у нас есть разведывательная служба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть". И я не знаю, как, но ему действительно удавалось производить их быстрее. Это было положительно. Только сейчас мы вернулись в сложную фазу с этими дебатами о немецких танках, они эмоциональны и сложные. Мне приходится оказывать давление на помощь Украине и постоянно убеждать его в том, что эта помощь нужна не нам, а европейцам", - рассказал Зеленский.