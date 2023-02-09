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У Португалии нет красных линий в вопросе предоставления Украине истребителей, - премьер-министр

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Португалия делает все возможное, чтобы поддержать Украину с начала войны

У Португалии нет красных линий в вопросе предоставления Украине истребителей, - премьер-министр

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил перед саммитом ЕС, что у его страны нет "красных линий" в вопросе предоставления Украине истребителей. Но предупредил, что у его страны нет средств, чтобы отказаться от хотя бы от одного из собственных самолетов. Об этом сообщает CNN.

"Это не красная линия", - сказал Кошта.

Страна имеет на вооружении 27 истребителей F-16 AM, но Португалия уже связана несколькими обязательствами перед НАТО.

"Это та сфера, где мы просто не имеем возможности [помочь Украине], учитывая, что все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись", - сказал он.

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Премьер-министр также отметил, что Португалия делает все возможное, чтобы поддержать Украину с начала войны, подчеркнув недавнее обязательство отправить три своих танка Leopard 2.

Кошта добавил, что поставки в Украину имеют конечной целью достижение мира, но только на украинских условиях.

"Мир - это наша цель", - сказал он.

"Война - это средство для достижения мира, и эта война, следует напомнить, не была начата Украиной, Украина стала жертвой войны. Момент, условия мира могут быть определены только Украиной", - добавил Кошта.

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В статье: война с россией
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