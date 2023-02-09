УАФ: Павелко и Ассоциация не имеют никакого отношения к обыскам в Днепре

УАФ опровергла информацию о том, что одна из днепровских компаний, в которой сегодня прошли обыски, якобы имеет отношение к президенту Ассоциации Андрею Павелко.

"Отдельные региональные СМИ и анонимные телеграм-каналы начали распространять "информацию" об обысках в днепровской компании, к которой якобы имеет отношение "президент Федерации футбола Украины" Андрей Павелко. Это неправда!

Руководитель УАФ не имеет никакого отношения ни к самой компании, ни к обыскам, которые в ней проходили (если это действительно так).

Просим представителей СМИ пользоваться проверенными источниками информации и не участвовать в заказных дискредитационных провокациях", — говорится в заявлении.