  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ: Павелко и Ассоциация не имеют никакого отношения к обыскам в Днепре
В тренде

УАФ: Павелко и Ассоциация не имеют никакого отношения к обыскам в Днепре

Общие новости
(1 голосов)

Ассоциация просит СМИ фильтровать информацию

УАФ: Павелко и Ассоциация не имеют никакого отношения к обыскам в Днепре

Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий

Новина українською

УАФ опровергла информацию о том, что одна из днепровских компаний, в которой сегодня прошли обыски, якобы имеет отношение к президенту Ассоциации Андрею Павелко.

"Отдельные региональные СМИ и анонимные телеграм-каналы начали распространять "информацию" об обысках в днепровской компании, к которой якобы имеет отношение "президент Федерации футбола Украины" Андрей Павелко. Это неправда!

Читайте такжеПресс-атташе сборной Украины: Главный кандидат на должность тренера - Сергей Ребров

Руководитель УАФ не имеет никакого отношения ни к самой компании, ни к обыскам, которые в ней проходили (если это действительно так).

Просим представителей СМИ пользоваться проверенными источниками информации и не участвовать в заказных дискредитационных провокациях", — говорится в заявлении.

По теме
yellow-arrow
У Португалии нет красных линий в вопросе предоставления Украине истребителей, - премьер-министр
yellow-arrow
Зеленский: Сейчас мы вернулись в сложную фазу во взаимоотношениях с Шольцем
yellow-arrow
Резников: Россияне могут начать наступление "от Запорожья до Запорожья". Угрозы для Одессы нет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде