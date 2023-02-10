Зеленский встретился с Орбаном: в правительстве Венгрии пообещали продолжать помогать Украине
Гуманитарная и финансовая помощь
фото из соцсетей
Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине.
Это констатировал в Твиттере госсекретарь венгерского правительства по международным коммуникациям Золтан Ковач по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.
Он обнародовал общую фотографию лидеров двух стран и процитировал своего премьера: "Мы поддерживаем немедленное прекращение огня во избежание новых смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира".
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Источник:Цензор.НЕТ
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