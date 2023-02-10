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Зеленский встретился с Орбаном: в правительстве Венгрии пообещали продолжать помогать Украине

Общие новости
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Гуманитарная и финансовая помощь

Зеленский встретился с Орбаном: в правительстве Венгрии пообещали продолжать помогать Украине

фото из соцсетей

Новина українською

Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине.

Это констатировал в Твиттере госсекретарь венгерского правительства по международным коммуникациям Золтан Ковач по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он обнародовал общую фотографию лидеров двух стран и процитировал своего премьера: "Мы поддерживаем немедленное прекращение огня во избежание новых смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Виктор Орбан
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Источник:
Цензор.НЕТ

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