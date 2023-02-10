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Новый план Суперлиги, претенденты на покупку Манчестер Юнайтед. Главные новости за 9 февраля

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А также трио фаворитов на премию тренера года и травма Месси

Новый план Суперлиги, претенденты на покупку Манчестер Юнайтед. Главные новости за 9 февраля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 февраля

Суперлига предложила новый формат

Компания А22, которая занимается развитием и продвижением турнира Суперлиги объявила о новом предполагаемом формате соревнования. Согласно новой идее, в Суперлиге будут участвовать порядка 60-80 команд, также планируется разделение на дивизионы. Каждой команде гарантируют как минимум 14 матчей в рамках соревнования, в свою очередь постоянное членство, как это было заявлено в первой провальной версии Суперлиги, отменят. Никаких других деталей пока нет. Главными идеологами турнира остаются "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

На Манчестер Юнайтед претендуют пять групп инвесторов

На покупку "Манчестер Юнайтед" претендуют пять инвесторов из разных уголков планеты. Семья Глейзеров оценивает потенциальную сделку в шесть миллиардов фунтов. Сообщается, что в приобретении клуба заинтересованы не имеющие отношения к "Ньюкаслу" саудовцы, не имеющие отношения к "ПСЖ" катарцы, американские консорциумы и богатейший человек Великобритании Сэр Джим Рэтклифф. "Мягкий дедлайн" подачи заявок – 17 февраля, но отмечается, что большинство запросов уже сделано.

ФИФА сузило количество претендентов на премию тренер года

ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего тренера года The Best. Ими стали Карло Анчелотти ("Реал"), Лионель Скалони (Аргентина) и Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"). Зз пятерки претендентов выпали Дидье Дешам (сборная Франции) и Валид Реграги (сборная Марокко).

Месси может пропустить матч с Баварией

Лионель Месси получил повреждение задней поверхности бедра в матче Кубка Франции с "Марселем" (1:2), сообщает L’Equipe. Его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Баварии" 14-го февраля теперь под вопросом. Точно известно, что аргентинец пропустит матч против "Монако" 11-го февраля. Напомним, что восстанавливается после травмы и вероятно не сыграет против “Баварии” и форвард парижан Килиан Мбаппе.

Турецкий чемпионат приостановлен до 3 марта

Президент федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши объявил, что возобновление турецкой Суперлиги отложено до третьего-четвертого марта. С чемпионата снялся клуб "Хатайспор", над похожим шагом раздумывает и "Газиантеп". Также информация о спасении экс-игрока “Челси” и “Ньюкасла” Кристиана Атсу оказалась преждевременной. Местонахождение футболиста "Хатайспора" после землетрясение остается неизвестными.

Атлетико Минейро намерен продлить Педриньо

Бразильский "Атлетико Минейро" ведет переговоры с "Шахтером" о продлении аренды 24-летнего вингера Педриньо. Бразильский клуб хочет продлить срок арендного соглашения, которое рассчитано до 30 июня 2023 года, еще как минимум на полгода.

Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, но только будущим летом, сообщает Globo Esporte. Федерация футбола Бразилии (CFB) готова ждать до июня ради назначения четырехкратного обладателя Лиги чемпионов. Президент CFB Эдналдо Родригес встретится с президентом "Реала" Флорентино Пересом в феврале, чтобы обсудить назначение итальянца. Контракт Анчелотти истекает летом 2024-го, поэтому Бразилии придется платить компенсацию.

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