Россияне ночью нанесли массированный удар по Харькову, Запорожью и Днепру
Били по критической инфраструктуре
Куртев Телеграм-канал
В ночь на пятницу, 10 февраля, россияне нанесли массированный ракетный удар и удар дронами-камикадзе по трем областным центрам – Харькову, Запорожью и Днепру.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что за час в Запорожье зафиксировано 17 вражеских прилетов - это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры.
Как сообщает воздушное командование Схід, по Днепру применялись Шахеды, но силы ПВО успешно отразили атаку. «Прилеты» в городе не зафиксированы.
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