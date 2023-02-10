  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ночью нанесли массированный удар по Харькову, Запорожью и Днепру
В тренде

Россияне ночью нанесли массированный удар по Харькову, Запорожью и Днепру

Общие новости
(1 голосов)

Били по критической инфраструктуре

Россияне ночью нанесли массированный удар по Харькову, Запорожью и Днепру

Куртев Телеграм-канал

Новина українською

В ночь на пятницу, 10 февраля, россияне нанесли массированный ракетный удар и удар дронами-камикадзе по трем областным центрам – Харькову, Запорожью и Днепру.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что за час в Запорожье зафиксировано 17 вражеских прилетов - это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает воздушное командование Схід, по Днепру применялись Шахеды, но силы ПВО успешно отразили атаку. «Прилеты» в городе не зафиксированы.

По теме
yellow-arrow
Под утро россияне попали в объекты критической инфраструктуры в двух областях Украины
yellow-arrow
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, зафиксированы пуски ракет
yellow-arrow
Более 700 оккупантов и 1 вертолет. Генштаб – о потерях россиян за 9 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде