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Армия РФ нанесла более полусотни авиаударов за четверг, атаковала в трех областях - Генштаб

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ВСУ отразили атаки около 12 населенных пунктов

Армия РФ нанесла более полусотни авиаударов за четверг, атаковала в трех областях - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 10 февраля, сообщает, что российская армия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.

Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва – в Луганской, а также Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Парасковиивка и Пречистовка в Донецкой области.

За прошедшие сутки россияне нанесли 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Россияне бьют по районам населенных пунктов, расположенных недалеко от границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. По всей линии соприкосновения применяют артиллерию, минометы, танки и РСЗО.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Силы противовоздушной обороны в сутки сбили 3 БпЛА противника. По предварительной информации, 2 типа "Орлан-10" и 1 "Орион".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в то же время поразили 2 пункта управления врага, 5 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию ПВО противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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