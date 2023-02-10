Более 700 оккупантов и 1 вертолет. Генштаб – о потерях россиян за 9 февраля
Три танка
фото - Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 135740 (+730) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3258 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6471 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2251 (+7) ед,
- РСЗО – 463 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 233 (+1) ед,
- самолетов – 295 (+0) ед,
- вертолетов – 286 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1970 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5126 (+5) ед,
- специальная техника – 211 (+0).
Данные уточняются.
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