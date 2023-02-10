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Более 700 оккупантов и 1 вертолет. Генштаб – о потерях россиян за 9 февраля

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Три танка

Более 700 оккупантов и 1 вертолет. Генштаб – о потерях россиян за 9 февраля

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 135740 (+730) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3258 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6471 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2251 (+7) ед,
  • РСЗО – 463 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 233 (+1) ед,
  • самолетов – 295 (+0) ед,
  • вертолетов – 286 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1970 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5126 (+5) ед,
  • специальная техника – 211 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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