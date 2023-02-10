Под утро россияне попали в объекты критической инфраструктуры в двух областях Украины

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о последствиях утреннего удара россиян:

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну Шахедами. Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Берегите себя и своих близких".

Также с заявлением выступил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак:

"В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения. Ранен 46-летний работник предприятия. Ему оказали медпомощь – будет лечиться дома. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки".

Утром россия нанесла удары и по критической инфраструктуре Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. В городе возможны перебои с электричеством, водой и теплоснабжением. Рашисты нанесли 17 ударов по Запорожью за один час сегодня ночью. Это самая большая атака на город с февраля 2022 года.