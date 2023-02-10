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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, зафиксированы пуски ракет

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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, зафиксированы пуски ракет

alerts.in.ua

Новина українською

В 08:30 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины.

Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

В Мачулищах (Беларусь) зафиксирован взлет ДРЛВ А-50У. Это самолет радиолокационного обнаружения и управления. То есть, россияне будут искать, где находится наше ПВО.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в регионе высок уровень угрозы ракетных и авиационных атак врага. Есть активность российской авиации, в Черном море – 3 вражеских ракетоносителя. Возможный залп – 20 "калибров".

Враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95. Они могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара, сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Оккупанты осуществили пуски ракет (глава Одесской ОВА Марченко). Руководитель Николаевской ОВА Ким предупреждает, что ожидается до 20 вражеских ракет.

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В статье: Сергей Братчук Воздушная тревога сирена Миг-31к
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