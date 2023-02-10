Превентивный шаг. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях – экстренные отключения
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
Zelensky Official
В связи с ракетной угрозой в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях задействуются экстренные отключения света, как сообщают областные администрации.
Анонсированный день без отключений для жителей Киевской области отменяется. В связи с угрозой ракетных обстрелов НЭК Укрэнерго в Киевской области вводятся стабилизационные графики отключений.
Также экстренно выключают свет из-за пусков ракет в Днепре и области. Полностью остановлено движение электротранспорта. Сейчас метро работает (в том числе и как укрытие).
Такие превентивные действия позволят избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
В Украине утром 10 февраля минимум 8 поездов придут на конечные станции с опозданием. Причина – обесточивание отдельных участков. Время задержки – от 5 до 30 минут. Об этом сообщила "Укрзалізниця".
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