Превентивный шаг. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях – экстренные отключения

В связи с ракетной угрозой в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях задействуются экстренные отключения света, как сообщают областные администрации.

Анонсированный день без отключений для жителей Киевской области отменяется. В связи с угрозой ракетных обстрелов НЭК Укрэнерго в Киевской области вводятся стабилизационные графики отключений.

Также экстренно выключают свет из-за пусков ракет в Днепре и области. Полностью остановлено движение электротранспорта. Сейчас метро работает (в том числе и как укрытие).

Такие превентивные действия позволят избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

В Украине утром 10 февраля минимум 8 поездов придут на конечные станции с опозданием. Причина – обесточивание отдельных участков. Время задержки – от 5 до 30 минут. Об этом сообщила "Укрзалізниця".