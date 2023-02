Зеленский тепло встретился с Дудой, пригласил Орбана в Киев и передал обломок самолета РФ королю Бельгии

Президент Владимир Зеленский более двух часов общался со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В частности, они обсудили повестку дня предстоящего саммита НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Польши. Встреча президентов состоялась в Жешуве, куда Зеленский прилетел из Брюсселя поздно вечером 9 февраля. Зеленский рассказал Дуде о том, что было в Брюсселе, Париже и Лондоне.

Зеленский поблагодарил президента Дуду за поддержку, которую Польша оказывает Украине, в частности за заботу о миллионах украинских беженцев.

Good to see you @ZelenskyyUa

???????????????????? pic.twitter.com/alsK6OrPUW