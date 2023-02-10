Зеленский тепло встретился с Дудой, пригласил Орбана в Киев и передал обломок самолета РФ королю Бельгии

Президент Владимир Зеленский более двух часов общался со своим польским коллегой Анджеем Дудой. В частности, они обсудили повестку дня предстоящего саммита НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Польши. Встреча президентов состоялась в Жешуве, куда Зеленский прилетел из Брюсселя поздно вечером 9 февраля. Зеленский рассказал Дуде о том, что было в Брюсселе, Париже и Лондоне.

Зеленский поблагодарил президента Дуду за поддержку, которую Польша оказывает Украине, в частности за заботу о миллионах украинских беженцев.

В рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе президент Украины провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Киев. Об этом сообщило венгерское издание Nepszava со ссылкой на несколько отдельных источников, знакомых с ходом переговоров. Принял ли Орбан приглашение Зеленского, пока неизвестно. Сообщается, что канцлер Австрии и премьер Венгрии сразу заявили президенту Украины о невозможности выполнения его просьбы в контексте поставки оружия.

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Зеленский также встретился с королем Бельгии Филиппом I и передал ему обломок сбитого штурмовика Су-25. Украинские пилоты написали на обломке слова "Вместе победим". Об этом сообщила пресс-служба бельгийского королевского дворца. На аудиенции также присутствовал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.