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Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло детали ночной ракетной атаки россиян

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(3 голосов)

ПВО сбила 10 ракет и дронов, но есть и попадание

Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло детали ночной ракетной атаки россиян

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В ночь на пятницу, 10 февраля, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Враг атаковал шестью крылатыми ракетами морского базирования Калибр по фрегату в Черном море, а также применил семь дронов-камикадзе «Shahed-136/131» с восточного побережья Азовского моря, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Украинскими воинами было уничтожено 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов "Shahed-136/131".

Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области).

По Харьковской и Запорожской областям запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Как сообщалось ранее, в Харькове было около десяти прилетов, в Запорожье - 17. Также известно о попадании в инфраструктурные объекты в Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Между тем, командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что утром 10 февраля около 8.30 осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. По всей стране объявлена воздушная тревога.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Комментарии (1)
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aleks68
10.02.2023 в 10:03
почему не ответить по тому же белгороду?уничтожить их критическую инфраструктуру.поменьше разговоров.нужно отвечать тем же.иначе всё повторится
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