Взрывы раздались в ряде областей Украины – работает ПВО, враг пустил еще одну волну ракет

Взрывы были слышны в Кривом Роге, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Также он добавил, что 7 ракет – на подлете.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в Интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете".

Также была зафиксирована работа ПВО в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Россияне осуществили второй пуск ракет, точно их количество неизвестно. Первые уже над Украиной, как заявил глава Николаевской ОВА Ким.