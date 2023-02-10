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Взрывы раздались в ряде областей Украины – работает ПВО, враг пустил еще одну волну ракет

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Хроника массированного удара РФ

Взрывы раздались в ряде областей Украины – работает ПВО, враг пустил еще одну волну ракет

Телеграм-канал Зеленского

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Взрывы были слышны в Кривом Роге, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Также он добавил, что 7 ракет – на подлете.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в Интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете".

Также была зафиксирована работа ПВО в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Россияне осуществили второй пуск ракет, точно их количество неизвестно. Первые уже над Украиной, как заявил глава Николаевской ОВА Ким.

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В статье: война с россией Александр Вилкул
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