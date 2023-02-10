Взрывы раздались в ряде областей Украины – работает ПВО, враг пустил еще одну волну ракет
Хроника массированного удара РФ
Телеграм-канал Зеленского
Взрывы были слышны в Кривом Роге, об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Также он добавил, что 7 ракет – на подлете.
"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в Интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете".
Также была зафиксирована работа ПВО в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.
Россияне осуществили второй пуск ракет, точно их количество неизвестно. Первые уже над Украиной, как заявил глава Николаевской ОВА Ким.
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