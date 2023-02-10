В Киеве и области работает ПВО, в Харькове раздался взрыв
Россия атакует большие города
Робота ППО, ілюстраційне фото - Суспільне Одеса / Автор невідомий
В пятницу, 10 февраля, Россия наносит очередной массированный ракетный удар по Украине. В социальных сетях появилась информация о звуках взрывов в столице. Вскоре Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО над городом. Также противовоздушная оборона работает в Киевской области.
Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 10 часов утра россияне нанесли еще один удар по критической инфраструктуре города. Он предупредил, что сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.
Напомним, в ночь на пятницу Россия атаковала Харьков ракетами С-300. В городе было зафиксировано около десяти взрывов.
Популярное сейчас
- На западе Украины работает ПВО, в Запорожье – прилеты. Также есть детали по взрыву в столице
- Первое поистине звездное шоу. ВИДЕО, как Роналду оформил покер в Саудовской Аравии
- Взрывы раздались в ряде областей Украины – работает ПВО, враг пустил еще одну волну ракет
- Укрэнерго подтверждает. Под утро россияне попали в объекты инфраструктуры в двух областях Украины
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 00:08 Украинские Зеленский встретился с Орбаном: в правительстве Венгрии пообещали продолжать помогать Украине
- 23:32 Украинские У Португалии нет красных линий в вопросе предоставления Украине истребителей, - премьер-министр
- 23:12 Украинские Зеленский: Сейчас мы вернулись в сложную фазу во взаимоотношениях с Шольцем