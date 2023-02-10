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В Киеве и области работает ПВО, в Харькове раздался взрыв

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Россия атакует большие города

В Киеве и области работает ПВО, в Харькове раздался взрыв

Робота ППО, ілюстраційне фото - Суспільне Одеса / Автор невідомий

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В пятницу, 10 февраля, Россия наносит очередной массированный ракетный удар по Украине. В социальных сетях появилась информация о звуках взрывов в столице. Вскоре Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО над городом. Также противовоздушная оборона работает в Киевской области.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 10 часов утра россияне нанесли еще один удар по критической инфраструктуре города. Он предупредил, что сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

Напомним, в ночь на пятницу Россия атаковала Харьков ракетами С-300. В городе было зафиксировано около десяти взрывов.

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В статье: война с россией
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