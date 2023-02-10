На западе Украины работает ПВО, в Запорожье – прилеты. Также есть детали по взрыву в столице
Хроники ракетной атаки
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В Ивано-Франковской области (ПВО), а также в Хмельницком и Виннице были слышны звуки взрывов, об этом сообщают корреспонденты "Суспільного". Мэр Хмельницкого Симчишин подтверждает взрыв в городе, возможны перебои с электроэнергией. Взрывы слышали и в Житомире.
После взрыва в Хмельницком часть города без электроснабжения, могут быть сбои и в водоснабжении, сообщил председатель ОВА Гамалий.
Во Львовской области работают силы ПВО, сообщил руководитель ОВА Козицкий.
В Запорожье зафиксированы два попадания, сообщил секретарь горсовета Куртев.
Также стало известно, что обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе Киева (мэр столицы Виталий Кличко).
В 08:30 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины. Была зафиксирована работа ПВО в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также в Полтавской, Винницкой, Харьковской, Кировоградской и Запорожской областях.
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