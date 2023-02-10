  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате ударов РФ в Харькове есть раненые. В Хмельницком и Львове – проблемы с электроснабжением
В тренде

В результате ударов РФ в Харькове есть раненые. В Хмельницком и Львове – проблемы с электроснабжением

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

В Винницкой и Ивано-Франковской области слышны повторные звуки взрывов

В результате ударов РФ в Харькове есть раненые. В Хмельницком и Львове – проблемы с электроснабжением

ДТЕК

Новина українською

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренней массированной атаки россиян:

"По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Данные уточняются".

Также стало известно, что после взрыва в Хмельницком часть города без электроснабжения, могут быть проблемы с водоснабжением, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий. Во Львовской области возможны перебои с электроснабжением, сообщают в ОВА.

В Винницкой и Ивано-Франковской области слышны повторные звуки взрывов. Воздушная тревога в Украине раздается с 08:30 по киевскому времени. Во многих городах и областях работала ПВО.

"Сегодня возможен пуск до 100 ракет. Цели у россиян остаются неизменными – энергетическая инфраструктура", – утверждает ТСН со ссылкой на источники в Минобороны Украины.

Читайте такжеНа западе Украины работает ПВО, в Запорожье – прилеты. Также есть детали по взрыву в столице

По теме
yellow-arrow
Отбой тревоги. В результате атаки РФ есть попадание в объект инфраструктуры в Хмельницкой области.
yellow-arrow
Залужный сообщил о пересечении ракетами РФ границы страны НАТО. Известно, почему ВСУ их не сбили
yellow-arrow
На западе Украины работает ПВО, в Запорожье – прилеты. Также есть детали по взрыву в столице
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/synegubov

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде