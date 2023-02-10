В результате ударов РФ в Харькове есть раненые. В Хмельницком и Львове – проблемы с электроснабжением

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренней массированной атаки россиян:

"По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Данные уточняются".

Также стало известно, что после взрыва в Хмельницком часть города без электроснабжения, могут быть проблемы с водоснабжением, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий. Во Львовской области возможны перебои с электроснабжением, сообщают в ОВА.

В Винницкой и Ивано-Франковской области слышны повторные звуки взрывов. Воздушная тревога в Украине раздается с 08:30 по киевскому времени. Во многих городах и областях работала ПВО.

"Сегодня возможен пуск до 100 ракет. Цели у россиян остаются неизменными – энергетическая инфраструктура", – утверждает ТСН со ссылкой на источники в Минобороны Украины.