Залужный сообщил о пересечении ракетами РФ границы страны НАТО. Известно, почему ВСУ их не сбили
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Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предоставил важные детали в контексте утреннего ракетного обстрела в выполнении врага:
"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова".
"Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря".
Спикер Воздушных сил Игнат в комментарии УП подчеркнул, что Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.
Известно, что траектория "Калибра" программируется заранее.
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