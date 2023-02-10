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Залужный сообщил о пересечении ракетами РФ границы страны НАТО. Известно, почему ВСУ их не сбили

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Залужный сообщил о пересечении ракетами РФ границы страны НАТО. Известно, почему ВСУ их не сбили

Головнокомандувач ЗСУ

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предоставил важные детали в контексте утреннего ракетного обстрела в выполнении врага:

"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова".

"Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря".

Спикер Воздушных сил Игнат в комментарии УП подчеркнул, что Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.

Известно, что траектория "Калибра" программируется заранее.

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В статье: война с россией Валерий Залужный Юрий Игнат
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Источник:
t.me/CinCAFU

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