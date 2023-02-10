Отбой тревоги. В результате атаки РФ есть попадание в объект инфраструктуры в Хмельницкой области.
Можно покидать укрытие
Старух Телеграм-канал
В 11:57 начали раздаваться отбои воздушной тревоги. Таким образом, сирена продолжалась 2,5 часа. Если вы получили сообщение после окончания тревоги за рулем автомобиля, дайте три коротких сигнала.
По предварительной информации, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 шахид. Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой громады. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Материальный ущерб подсчитывается. Детали будут позднее. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- На западе Украины работает ПВО, в Запорожье – прилеты. Также есть детали по взрыву в столице
- Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
- Россияне ночью нанесли массированный удар по Харькову, Запорожью и Днепру
- Жирный улов. ВСУ ликвидировали российского генерал-майора, отправившегося на фронт добровольцем
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 14:28 Украинские Россияне ракетами атаковали Киев и еще несколько городов Украины. Есть разрушения и пострадавшие
- 14:10 Украинские Главы ОВА сообщили о работе ПВО сразу в нескольких областях Украины
- 09:48 Украинские россияне продолжают обстрел наших городов – взрывы слышали на Западе Украины, во Львове в частности
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн