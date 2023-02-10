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Отбой тревоги. В результате атаки РФ есть попадание в объект инфраструктуры в Хмельницкой области.

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Можно покидать укрытие

Отбой тревоги. В результате атаки РФ есть попадание в объект инфраструктуры в Хмельницкой области.

Старух Телеграм-канал

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В 11:57 начали раздаваться отбои воздушной тревоги. Таким образом, сирена продолжалась 2,5 часа. Если вы получили сообщение после окончания тревоги за рулем автомобиля, дайте три коротких сигнала.

По предварительной информации, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 шахид. Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой громады. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Материальный ущерб подсчитывается. Детали будут позднее. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

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В статье: война с россией Сергей Гамалий
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