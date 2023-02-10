Появилась детальная информация о проценте сбитых украинской ПВО российских ракет
Города докладывают
Резниченко Телеграм-канал
По информации сил ПВО над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей.
Благодаря работе наших сил ПВО во Львове прилетов не было. Руководитель Львовской ОВА сообщил, что ракета орков упала в Золочевском районе возле автобусной остановки, но не взорвалась. Сейчас на месте работают чрезвычайники. Патрульные регулируют движение транспорта.
В периметре Криворожского района сбиты 4 вражеских ракеты, в том числе 3 в черте города. Имеются падения фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, люди не пострадали. Остальные ракеты от города отвернули.
Противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда, подразделения противовоздушной обороны Одесщины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет.
Есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях – Минэнерго. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Возможны аварийные отключения.
Популярное сейчас
- В министерствах обороны Румынии и Молдовы отреагировали на заявление Залужного о пролете ракет РФ
- Залужный сообщил о пересечении ракетами РФ границы страны НАТО. Известно, почему ВСУ их не сбили
- Укрэнерго подтверждает. Под утро россияне попали в объекты инфраструктуры в двух областях Украины
- Разведка Британии: Бахмут становится изолированным. Вероятно, враг захватил трассу, ведущую в Северск
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
Новости по теме
- 12:39 Украинские Украинские зенитчики отправились за границу учиться управлять системами ПВО Mamba
- 14:29 Украинские Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ПВО Patriot
- 09:34 Украинские Воздушные силы: У Украины пока нет систем против баллистических ракет, которые Иран может передать РФ