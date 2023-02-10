Появилась детальная информация о проценте сбитых украинской ПВО российских ракет

По информации сил ПВО над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей.

Благодаря работе наших сил ПВО во Львове прилетов не было. Руководитель Львовской ОВА сообщил, что ракета орков упала в Золочевском районе возле автобусной остановки, но не взорвалась. Сейчас на месте работают чрезвычайники. Патрульные регулируют движение транспорта.

В периметре Криворожского района сбиты 4 вражеских ракеты, в том числе 3 в черте города. Имеются падения фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, люди не пострадали. Остальные ракеты от города отвернули.

Противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда, подразделения противовоздушной обороны Одесщины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет.

Есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях – Минэнерго. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Возможны аварийные отключения.