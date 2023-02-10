В министерствах обороны Румынии и Молдовы отреагировали на заявление Залужного о пролете ракет РФ

Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны. Об этом сообщает румынская редакция "Радио Свобода".

"Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается", – ответили в министерстве на запрос издания.

"Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы".

В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, также пролетели в воздушном пространстве Румынии.

Breaking: Multiple UA sources report that #Russia launched sea-based Kalibr cruise missiles from the Crimea area that were programed to avoid APU air defenses on the border of Moldova. As a result, they entered Moldovan and Romanian (NATO) airspace.#OSINT #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/akmP0wcCmx — OSINT (Uri) (@UKikaski) February 10, 2023

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства в 10:18. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе). Минобороны Молдовы решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова.

Как сообщалось ранее, во время ракетного удара в январе обломки ракеты на территорию Молдовы упали уже в третий раз. Следует отметить, что в Молдове хотят криминализировать ракетные атаки на Украину, во время которых ракеты врага пересекают воздушное пространство Молдовы. Сам факт пролета ракеты должен караться тюрьмой на срок от 3 до 12 лет, а если ракета ранила или убила человека – наказание растет до 10-20 лет.