  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В министерствах обороны Румынии и Молдовы отреагировали на заявление Залужного о пролете ракет РФ
В тренде

В министерствах обороны Румынии и Молдовы отреагировали на заявление Залужного о пролете ракет РФ

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Первые не подтверждают, вторые – осуждают

В министерствах обороны Румынии и Молдовы отреагировали на заявление Залужного о пролете ракет РФ

россми

Новина українською

Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны. Об этом сообщает румынская редакция "Радио Свобода".

"Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается", – ответили в министерстве на запрос издания.

"Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы".

В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, также пролетели в воздушном пространстве Румынии.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства в 10:18. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе). Минобороны Молдовы решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова.

Как сообщалось ранее, во время ракетного удара в январе обломки ракеты на территорию Молдовы упали уже в третий раз. Следует отметить, что в Молдове хотят криминализировать ракетные атаки на Украину, во время которых ракеты врага пересекают воздушное пространство Молдовы. Сам факт пролета ракеты должен караться тюрьмой на срок от 3 до 12 лет, а если ракета ранила или убила человека – наказание растет до 10-20 лет.

Читайте такжеЗалужный сообщил о пересечении ракетами РФ границы страны НАТО. Известно, почему ВСУ их не сбили

По теме
yellow-arrow
Украина вернула тела 61 павшего защитника
yellow-arrow
Сбито - 85%. Командование Воздушных Сил ВСУ подвело итоги ракетной атаки РФ 10 февраля
yellow-arrow
Министр энергетики: Есть попадания в объекты инфраструктуры в ряде областей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
romania.europalibera.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.02.2023 в 14:55
Румуни обісралися
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде