В министерствах обороны Румынии и Молдовы отреагировали на заявление Залужного о пролете ракет РФ

Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны. Об этом сообщает румынская редакция "Радио Свобода".

В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, также пролетели в воздушном пространстве Румынии.

Breaking: Multiple UA sources report that #Russia launched sea-based Kalibr cruise missiles from the Crimea area that were programed to avoid APU air defenses on the border of Moldova. As a result, they entered Moldovan and Romanian (NATO) airspace.#OSINT #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/akmP0wcCmx