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Министр энергетики: Есть попадания в объекты инфраструктуры в ряде областей

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В трех областях сложная ситуация

Министр энергетики: Есть попадания в объекты инфраструктуры в ряде областей

Минэнерго

Новина українською

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал последствия очередной массированной ракетной и дроновой атаки российской федерации на объекты энергетической инфраструктуры.

По его словам, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Внедрены аварийные отключения во многих регионах. Сообщается, что сложная ситуация – в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Благодаря успешной работе ПВО и заранее проведенным техническим моментам удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения, отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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В статье: война с россией Герман Галущенко
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Источник:
Минэнерго

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