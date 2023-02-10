Министр энергетики: Есть попадания в объекты инфраструктуры в ряде областей
В трех областях сложная ситуация
Минэнерго
Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал последствия очередной массированной ракетной и дроновой атаки российской федерации на объекты энергетической инфраструктуры.
По его словам, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Внедрены аварийные отключения во многих регионах. Сообщается, что сложная ситуация – в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Благодаря успешной работе ПВО и заранее проведенным техническим моментам удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения, отметил министр энергетики Герман Галущенко.
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