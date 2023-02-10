Сбито - 85%. Командование Воздушных Сил ВСУ подвело итоги ракетной атаки РФ 10 февраля
Россия атаковала с моря и с воздуха
Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло детали очередного массированного ракетного удара по объектам критической инфраструктуры Украины, который Россия нанесла 10 февраля.
Так, враг с воздуха атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, которые выпускали ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска.
С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
По состоянию на 11.30 пятницы (с учетом ночных пусков) противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр".
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщалось ранее.
Добавим, что в ночь на пятницу Россия также била ракетами С-300 по Запорожью и Харькову.
Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, 10 февраля есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. В результате были введены аварийные отключения во многих регионах.
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