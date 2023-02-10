Сбито - 85%. Командование Воздушных Сил ВСУ подвело итоги ракетной атаки РФ 10 февраля

Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло детали очередного массированного ракетного удара по объектам критической инфраструктуры Украины, который Россия нанесла 10 февраля.

Так, враг с воздуха атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, которые выпускали ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска.

С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

По состоянию на 11.30 пятницы (с учетом ночных пусков) противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщалось ранее.

Добавим, что в ночь на пятницу Россия также била ракетами С-300 по Запорожью и Харькову.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, 10 февраля есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. В результате были введены аварийные отключения во многих регионах.