Зеленский: Ракеты над территорией Молдовы и Румынии - это вызов НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызов НАТО.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает, и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности, террор, который можно и нужно остановить, мир должен остановить.

Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей", - отметил глава государства.