Зеленский: Ракеты над территорией Молдовы и Румынии - это вызов НАТО
Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира
Julia Kochetova / DER SPIEGEL
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызов НАТО.
Об этом он сообщил в видеообращении.
"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает, и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности, террор, который можно и нужно остановить, мир должен остановить.
Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей", - отметил глава государства.
Президент заявил, что во время сегодняшнего обстрела были попадания и жертвы.
Напомним
В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.
В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.
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