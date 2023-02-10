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Зеленский: Ракеты над территорией Молдовы и Румынии - это вызов НАТО

Общие новости
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Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира

Зеленский: Ракеты над территорией Молдовы и Румынии - это вызов НАТО

Julia Kochetova / DER SPIEGEL

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызов НАТО.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает, и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности, террор, который можно и нужно остановить, мир должен остановить.

Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей", - отметил глава государства.

Президент заявил, что во время сегодняшнего обстрела были попадания и жертвы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.

В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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