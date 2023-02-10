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Пограничники оказали помощь раненому оккупанту в Бахмуте. У него не было даже аптечки - ВИДЕО

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Что эти бомжи тут делают

Пограничники оказали помощь раненому оккупанту в Бахмуте. У него не было даже аптечки - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские пограничники оказали помощь раненому российскому солдату в Бахмуте, бинтовали его прямо в окопе, в то время как рядом слышались взрывы. При себе у него не оказалось даже элементарных медсредств.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Пограничники оказывают медицинскую помощь пленному россиянину. Кадры из Бахмута", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как пограничник оказывает медицинскую помощь оккупанты в окопе, спрашивает, есть ли у него лекарства. Тот отрицательно машет головой.

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"Что же вы бомжи здесь делаете", - не выдерживая говорит пограничник. Затем он извлекает необходимое средство из своей аптечки, чтобы помочь оккупанту.

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В статье: война с россией
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Источник:
ДСПС

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