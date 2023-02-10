Пограничники оказали помощь раненому оккупанту в Бахмуте. У него не было даже аптечки - ВИДЕО

Украинские пограничники оказали помощь раненому российскому солдату в Бахмуте, бинтовали его прямо в окопе, в то время как рядом слышались взрывы. При себе у него не оказалось даже элементарных медсредств.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Пограничники оказывают медицинскую помощь пленному россиянину. Кадры из Бахмута", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как пограничник оказывает медицинскую помощь оккупанты в окопе, спрашивает, есть ли у него лекарства. Тот отрицательно машет головой.

"Что же вы бомжи здесь делаете", - не выдерживая говорит пограничник. Затем он извлекает необходимое средство из своей аптечки, чтобы помочь оккупанту.