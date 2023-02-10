Удачная охота. ВИДЕО, как украинские воины сбили из ПЗРК российскую ракету
На юге страны
Збита крилата ракета, ілюстраційне фото
Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видео, как воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Південь" во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны.
На видео – боевая работа воинов и ее результат.
Напомним, по данным ВСУ, россияне 10 февраля совершили 71 пуск ракет морского и воздушного базирования. Силами ПВО была сбита 61 ракета. Попадание в объекты инфраструктуры зафиксировано в шести областях.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Взрывы раздались в ряде областей Украины – работает ПВО, враг пустил еще одну волну ракет
- Командование Воздушных сил ВСУ раскрыло детали ночной ракетной атаки россиян
- Укрэнерго подтверждает. Под утро россияне попали в объекты инфраструктуры в двух областях Украины
- Разведка Британии: Бахмут становится изолированным. Вероятно, враг захватил трассу, ведущую в Северск
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 00:08 Украинские Зеленский встретился с Орбаном: в правительстве Венгрии пообещали продолжать помогать Украине
- 23:32 Украинские У Португалии нет красных линий в вопросе предоставления Украине истребителей, - премьер-министр
- 23:12 Украинские Зеленский: Сейчас мы вернулись в сложную фазу во взаимоотношениях с Шольцем
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн