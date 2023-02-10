Удачная охота. ВИДЕО, как украинские воины сбили из ПЗРК российскую ракету

Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видео, как воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Південь" во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны.

На видео – боевая работа воинов и ее результат.

Напомним, по данным ВСУ, россияне 10 февраля совершили 71 пуск ракет морского и воздушного базирования. Силами ПВО была сбита 61 ракета. Попадание в объекты инфраструктуры зафиксировано в шести областях.