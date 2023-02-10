  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 35 стран будут требовать отстранения россиян и белорусов от ОИ-2024
В тренде

35 стран будут требовать отстранения россиян и белорусов от ОИ-2024

Общие новости
(1 голосов)

Выступил онлайн на саммите и Зеленский

35 стран будут требовать отстранения россиян и белорусов от ОИ-2024

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 10 февраля, в Великобритании состоялся саммит 35 стран, на котором обсуждался возможный допуск некоторых спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024.

Группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, договорилась потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в ОИ-2024.

Читайте такжеБах написал письмо Гутцайту. Призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду

"Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны едины", - заявила министр спорта Литвы Юргита Сюгздинене.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите онлайн и обсудить призыв к отстранению спортсменов из стран-агрессорок.

По словам пресс-секретаря, послание Зеленского участникам встречи заключалось в том, что принципы нейтралитета не могут быть применены к вторжению России в Украину.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что бойкот пока не рассматривается.

Он отметил, что существуют другие способы давления на МОК, которые можно сначала изучить.

По его словам, компромиссным решением может быть создание группы беженцев, в которую войдут российские и белорусские диссиденты.

По теме
yellow-arrow
Пограничники оказали помощь раненому оккупанту в Бахмуте. У него не было даже аптечки - ВИДЕО
yellow-arrow
Зеленский: Ракеты над территорией Молдовы и Румынии - это вызов НАТО
yellow-arrow
Удачная охота. ВИДЕО, как украинские воины сбили из ПЗРК российскую ракету
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Reuters

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде