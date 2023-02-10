35 стран будут требовать отстранения россиян и белорусов от ОИ-2024
Выступил онлайн на саммите и Зеленский
фото из свободных источников
Сегодня, 10 февраля, в Великобритании состоялся саммит 35 стран, на котором обсуждался возможный допуск некоторых спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024.
Группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, договорилась потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в ОИ-2024.
"Мы идем в том направлении, что нам не понадобится бойкот, потому что все страны едины", - заявила министр спорта Литвы Юргита Сюгздинене.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите онлайн и обсудить призыв к отстранению спортсменов из стран-агрессорок.
По словам пресс-секретаря, послание Зеленского участникам встречи заключалось в том, что принципы нейтралитета не могут быть применены к вторжению России в Украину.
Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что бойкот пока не рассматривается.
Он отметил, что существуют другие способы давления на МОК, которые можно сначала изучить.
По его словам, компромиссным решением может быть создание группы беженцев, в которую войдут российские и белорусские диссиденты.
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