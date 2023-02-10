Морозюк стал футбольным агентом. Он будет работать в компании Шаблия

Бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк начинает агентскую деятельность. Он присоединился к команде Вадима Шаблия в ProStar Agency.

"Мы рады приветствовать в нашей команде Prostar в прошлом одного из лучших крайних защитников Украины Николая Морозюка. Уже больше 10 лет нас объединяет не только дружба, но и желание добиться успехов в футболе. Николай дважды становился чемпионом страны, играл за национальную сборную. Недавно завершил активную карьеру и теперь будет помогать нам в качестве менеджера искать и развивать футбольные таланты. Желаем тебе успехов!", - говорится в сообщении ProStar Agency в инстаграм.

Напомним, что 35-летний Николай Морозюк в январе объявил о завершении карьеры. За время активных выступлений он защищал цвета "Динамо", "Оболони", "Кривбасса", донецкого "Металлурга", "Ризеспора", "Черноморца" и "Ипсонаса". В составе сборной Украины Морозюк провел 14 матчей и забил один гол.