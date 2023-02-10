NaVi обыграли российскую команду и вышли в полуфинал IEM Katowice 2023
Со счетом 2:0
telegram @natus_vincere_official
С 1-го по 12-е февраля в Польше проходит турнир по CS:GO - IEM Katowice 2023. Команды сражаются за призовой фонд в размере 1 млн долларов.
Сегодня, 10-го февраля в рамках 1/4 турнира украинская команда Natus Vincere обыграла Outsiders (российский коллектив Virtus.pro) со счетом 2:0. Встреча проходила в формате "Best of 3":
- 13:16 на Overpass
- 12:16 на Inferno
"Рожденные побеждать" прошли в полуфинал, где сыграют против Heroic. Поединок пройдет завтра, 11-го февраля. Начало встречи - 16:30.
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