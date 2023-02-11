Россия уже столкнулась с дефицитом боеприпасов, - Канадская разведка
У оккупантов серьезные вопросы с логистикой и поставкой
Несмотря на заявления россии о якобы дефиците боеприпасов у Вооруженных сил Украины, на самом деле у российских захватчиков есть собственные значительные проблемы со снабжением. Об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады.
"Русская дезинформация часто проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону, и российские силы в Украине, по всей вероятности, возникают с собственными проблемами поставки", - заявили разведчики.
Отмечается, что "украинские силы продолжают наносить большие потери наступающим российским подразделениям, особенно вокруг городов Бахмут и Угледар".
"Россия столкнулась с собственными серьезными проблемами с боеприпасами во время войны и обратилась к немногим иностранным партнерам для поддержки запасов некоторых типов боеприпасов", - напомнили в вооруженных силах Канады.
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