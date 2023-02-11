  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия уже столкнулась с дефицитом боеприпасов, - Канадская разведка
В тренде

Россия уже столкнулась с дефицитом боеприпасов, - Канадская разведка

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

У оккупантов серьезные вопросы с логистикой и поставкой

Россия уже столкнулась с дефицитом боеприпасов, - Канадская разведка

Новина українською

Несмотря на заявления россии о якобы дефиците боеприпасов у Вооруженных сил Украины, на самом деле у российских захватчиков есть собственные значительные проблемы со снабжением. Об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

"Русская дезинформация часто проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону, и российские силы в Украине, по всей вероятности, возникают с собственными проблемами поставки", - заявили разведчики.

Отмечается, что "украинские силы продолжают наносить большие потери наступающим российским подразделениям, особенно вокруг городов Бахмут и Угледар".

"Россия столкнулась с собственными серьезными проблемами с боеприпасами во время войны и обратилась к немногим иностранным партнерам для поддержки запасов некоторых типов боеприпасов", - напомнили в вооруженных силах Канады.

По теме
yellow-arrow
Более тысячи ликвидированных россиян за последние сутки. Генштаб обновил данные потерь оккупантов
yellow-arrow
В России растет волна недовольства после неудач армии при штурме Угледара, - ISW
yellow-arrow
В России признали тяжелые потери под Угледаром
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Канада война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде