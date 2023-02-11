Россия уже столкнулась с дефицитом боеприпасов, - Канадская разведка

Несмотря на заявления россии о якобы дефиците боеприпасов у Вооруженных сил Украины, на самом деле у российских захватчиков есть собственные значительные проблемы со снабжением. Об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

"Русская дезинформация часто проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону, и российские силы в Украине, по всей вероятности, возникают с собственными проблемами поставки", - заявили разведчики.

Отмечается, что "украинские силы продолжают наносить большие потери наступающим российским подразделениям, особенно вокруг городов Бахмут и Угледар".