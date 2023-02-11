В России растет волна недовольства после неудач армии при штурме Угледара, - ISW

Кадры неудачного штурма оккупантов под Угледаром Донецкой области вызвали новую волну критики военного командования РФ. Об этом говорится в новом отчете аналитиков ISW.

Российские блоггеры утверждают, что те же командиры, которые руководили провальными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.

В частности, один из российских журналистов обвинил командующего Восточной группировкой войск генерала-лейтенанта Рустама Мурадова. Он также призвал к публичным судам над офицерами, которые неоднократно терпят неудачу на поле боя.

По оценке аналитиков, 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. По их мнению, систематически плохая подготовка российских мобилизованных, вероятно, продолжит вести к тактическим неудачам в войне против Украины.