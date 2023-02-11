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Более тысячи ликвидированных россиян за последние сутки. Генштаб обновил данные потерь оккупантов

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70 единиц уничтоженной техники

Более тысячи ликвидированных россиян за последние сутки. Генштаб обновил данные потерь оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Оккупанты за пятницу потеряли 1140 человек личного состава. Кроме этого, было уничтожено 70 единиц техники, в том числе 27 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 136 880 (+1140 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3267 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6474 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2270 (+19) ед,
  • РСЗО – 463 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 234 (+1) ед,
  • самолетов – 295 (+0) ед,
  • вертолетов – 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27),
  • крылатых ракет – 857 (+61),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед,
  • специальной техники – 214 (+3).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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