Более тысячи ликвидированных россиян за последние сутки. Генштаб обновил данные потерь оккупантов
70 единиц уничтоженной техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Оккупанты за пятницу потеряли 1140 человек личного состава. Кроме этого, было уничтожено 70 единиц техники, в том числе 27 БПЛА оперативно-тактического уровня.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 136 880 (+1140 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3267 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6474 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2270 (+19) ед,
- РСЗО – 463 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 234 (+1) ед,
- самолетов – 295 (+0) ед,
- вертолетов – 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27),
- крылатых ракет – 857 (+61),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед,
- специальной техники – 214 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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