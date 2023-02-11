Более тысячи ликвидированных россиян за последние сутки. Генштаб обновил данные потерь оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Оккупанты за пятницу потеряли 1140 человек личного состава. Кроме этого, было уничтожено 70 единиц техники, в том числе 27 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: