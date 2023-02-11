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Зозуля: Россияне не слышали, что такое военная честь. Они – перегной для нашей земли

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Форвард не удержал эмоций

Зозуля: Россияне не слышали, что такое военная честь. Они – перегной для нашей земли

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля резко прокомментировал видео, как россияне с бомбардировщика направляют ракету на территорию Украины:

“А вот и видео, в котором будущий перегной, сбрасывает ракету, которая улетит на украинскую землю. Все это, он сопровождает словами: "С добрым утром, Зеленский".

Понимаете всю сущность этого гнилого народа? Этих уродов? Они направляют ракеты в мирные города. Их ракеты уничтожают жилые дома... умирают люди, гражданские... А они желают доброе утро нашему президенту.

Они не слышали, что такое военная честь. Они – перегной для нашей земли. Они не люди”, – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

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В статье: Роман Зозуля война с россией
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