Металлист проиграл команде второго дивизиона Казахстана

Харьковский "Металлист" минимально уступил в контрольном матче на турецком сборе. Соперником подопечных Призетка стал “Кайсар Кизилорда” из второй лиги Казхстана.

Единственный гол был забит на 29-й минуте матча Бадаулетом Зульфикаровым. Украинский коллектив за час времени отыграться не успел.

Это был шестой матч "Металлиста" на сборах. Пока харьковчане ни разу не победили: две ничьи и четыре поражения.

Следующий поединок команда Призетка проведет 14 февраля против "Вечисты" из Кракова.

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Первый официальный матч "Металлиста" в году запланирован на 5 марта против "Руха".

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Кайзар" (Кизилорда, Казахстан) 0:1

Гол: Зульфикаров 29

"Металлист": 75 Ермолов, 18 Кака, 2 Мизюк, 5 Николишин, 31 Порох, 3 Пати, 26 Каплиенко, 17 Демченко, 11 Картушов, 88 Рязанцев, 9 Прядун