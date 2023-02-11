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Залужный подтвердил, что Россия использует морские дроны

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В ходе переговоров с генералом США Милли

Залужный подтвердил, что Россия использует морские дроны

Генштаб ЗСУ

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что сегодня провел телефонные переговоры с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

В ходе беседы Залужный проинформировал американского коллегу об использовании россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Также генералы обсудили ход боевых действий, в первую очередь наиболее напряженную ситуацию, которая сложилась на Донецком направлении, где каждый день россияне совершают 50 атак.

"Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города . Залог успеха на поле боя - эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов", - сообщил Валерий Залужный.

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В статье: война с россией Валерий Залужный Генштаб ЗСУ Марк Милли
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Источник:
Генштаб ВСУ

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