Залужный подтвердил, что Россия использует морские дроны
В ходе переговоров с генералом США Милли
Генштаб ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что сегодня провел телефонные переговоры с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
В ходе беседы Залужный проинформировал американского коллегу об использовании россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.
Также генералы обсудили ход боевых действий, в первую очередь наиболее напряженную ситуацию, которая сложилась на Донецком направлении, где каждый день россияне совершают 50 атак.
"Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города . Залог успеха на поле боя - эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов", - сообщил Валерий Залужный.
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