Залужный подтвердил, что Россия использует морские дроны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что сегодня провел телефонные переговоры с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

В ходе беседы Залужный проинформировал американского коллегу об использовании россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Также генералы обсудили ход боевых действий, в первую очередь наиболее напряженную ситуацию, которая сложилась на Донецком направлении, где каждый день россияне совершают 50 атак.