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Зеленский: СБУ и ГБР имеют значительные результаты в защите Украины от тих, кто работал на рф

Общие новости
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Традиционное обращение президента

Зеленский: СБУ и ГБР имеют значительные результаты в защите Украины от тих, кто работал на рф

Getty Images_

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 11-го февраля.

"Сегодня провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.

Тематика – усиление государственных институций и защита институций от любых попыток (извне или изнутри) уменьшить их дееспособность и эффективность. Это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры.

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от тих, кто работал на государство-агрессора. Будут и ответные шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства.

Хочу поблагодарить всех работников нашего сектора обороны и безопасности и всех правоохранителей, кто заботится о государстве, кто укрепляет государство своей работой и кто не только предлагает как укрепить украинские институты, но и дает результат в таком укреплении.

Слава всем, кто делает Украину сильнее, врага – слабее, а нашу победу – ближе! Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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