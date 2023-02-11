Зеленский: СБУ и ГБР имеют значительные результаты в защите Украины от тих, кто работал на рф
Традиционное обращение президента
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 11-го февраля.
"Сегодня провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.
Тематика – усиление государственных институций и защита институций от любых попыток (извне или изнутри) уменьшить их дееспособность и эффективность. Это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры.
Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от тих, кто работал на государство-агрессора. Будут и ответные шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства.
Хочу поблагодарить всех работников нашего сектора обороны и безопасности и всех правоохранителей, кто заботится о государстве, кто укрепляет государство своей работой и кто не только предлагает как укрепить украинские институты, но и дает результат в таком укреплении.
Слава всем, кто делает Украину сильнее, врага – слабее, а нашу победу – ближе! Слава Украине!", – рассказал президент.
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