Украинские пограничники сбили российский Су-25 под Бахмутом
Самолет разбился
Генштаб ЗСУ
Госпогранслужба (ГНСУ) Украины сообщила, что сегодня, 11 февраля, наши пограничники сбили еще один российский самолет. Это произошло в битве за Бахмут.
Воздушную цель, предположительно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели.
В течение недели это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный пограничниками.
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Источник:ДПСУ | Держприкордонслужба
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