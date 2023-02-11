Украинские пограничники сбили российский Су-25 под Бахмутом

Госпогранслужба (ГНСУ) Украины сообщила, что сегодня, 11 февраля, наши пограничники сбили еще один российский самолет. Это произошло в битве за Бахмут.

Воздушную цель, предположительно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели.

В течение недели это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный пограничниками.