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Украинские пограничники сбили российский Су-25 под Бахмутом

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Самолет разбился

Украинские пограничники сбили российский Су-25 под Бахмутом

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Госпогранслужба (ГНСУ) Украины сообщила, что сегодня, 11 февраля, наши пограничники сбили еще один российский самолет. Это произошло в битве за Бахмут.

Воздушную цель, предположительно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели.

В течение недели это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный пограничниками.

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В статье: война с россией
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