NaVi проиграли в полуфинале IEM Katowice 2023
Новому составу "рожденных побеждать" нужно время
telegram @natus_vincere_official
С 1-го по 12-е февраля в Польше проходит турнир по CS:GO - IEM Katowice 2023. Команды сражаются за призовой фонд в размере 1 млн долларов.
Сегодня, 11-го февраля в полуфинале украинская команда Natus Vincere проиграла Heroic со счетом 0:2 ("Best of 3"):
- 8:16 на Inferno
- 8:16 на Mirage
Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева занял 3-4 место и заработал 80 000 долларов. В свою очередь, Heroic в финале турнира сыграют против победителя пары G2 Esports - Team Liquid.
Комментарий Костылева после матча.
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