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NaVi проиграли в полуфинале IEM Katowice 2023

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Новому составу "рожденных побеждать" нужно время

NaVi проиграли в полуфинале IEM Katowice 2023

telegram @natus_vincere_official

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С 1-го по 12-е февраля в Польше проходит турнир по CS:GO - IEM Katowice 2023. Команды сражаются за призовой фонд в размере 1 млн долларов.

Сегодня, 11-го февраля в полуфинале украинская команда Natus Vincere проиграла Heroic со счетом 0:2 ("Best of 3"):

  • 8:16 на Inferno
  • 8:16 на Mirage

Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева занял 3-4 место и заработал 80 000 долларов. В свою очередь, Heroic в финале турнира сыграют против победителя пары G2 Esports - Team Liquid.

Запись встречи между NaVi и Heroic

Комментарий Костылева после матча.

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В статье: Natus Vincere Александр Костылев
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