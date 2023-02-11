NaVi проиграли в полуфинале IEM Katowice 2023

С 1-го по 12-е февраля в Польше проходит турнир по CS:GO - IEM Katowice 2023. Команды сражаются за призовой фонд в размере 1 млн долларов.

Сегодня, 11-го февраля в полуфинале украинская команда Natus Vincere проиграла Heroic со счетом 0:2 ("Best of 3"):

8:16 на Inferno

8:16 на Mirage

Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева занял 3-4 место и заработал 80 000 долларов. В свою очередь, Heroic в финале турнира сыграют против победителя пары G2 Esports - Team Liquid.

Запись встречи между NaVi и Heroic

Комментарий Костылева после матча.