Россияне вечером обстреляли Харьков из С-300
Есть попадание объект инфраструктуры
Vitaly V. Kuzmin
Вечером 11-го февраля россияне в очередной раз нанесли удары по городу Харьков.
Глава Харьковской ОДА Олег Синегубов сообщил, что в городе было зафиксировано три попадания вражеских ракет С-300. В результате обстрелов поврежден один из инфраструктурных объектов.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
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Источник:Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА
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