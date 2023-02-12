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Россияне вечером обстреляли Харьков из С-300

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Есть попадание объект инфраструктуры

Россияне вечером обстреляли Харьков из С-300

Vitaly V. Kuzmin

Новина українською

Вечером 11-го февраля россияне в очередной раз нанесли удары по городу Харьков.

Глава Харьковской ОДА Олег Синегубов сообщил, что в городе было зафиксировано три попадания вражеских ракет С-300. В результате обстрелов поврежден один из инфраструктурных объектов.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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В статье: война с россией Олег Синегубов
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