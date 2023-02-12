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Россияне активно применяют авиацию, ВСУ отразили 11 атак за субботу

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Утренняя сводка Генштаба

Россияне активно применяют авиацию, ВСУ отразили 11 атак за субботу

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 12 февраля, сообщает, что армия РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Билогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

За сутки противник нанес 12 ракетных ударов, 3 из них - по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых - с применением БпЛА "Шахед-136". 4 эти дроны сбиты. Также враг совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Генштаб предупреждает о высокой угрозе дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. В то же время враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. По всей линии столкновения россияне применяют артиллерию, минометы, танки и РСЗО.

В свою очередь авиация Сил обороны в течение субботы нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетный комплекс.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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