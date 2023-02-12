Неудачи под Угледаром ослабили веру россиян в удачное наступление, - ISW

Российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в оперативном анализе за 11 февраля.

Украинские военные чиновники и российские провоенные блогеры негативно отзываются о способности России начать широкомасштабное наступление в Донецкой области при нынешних обстоятельствах.



Так, представитель Главного управления военной разведки Украины Андрей Черняк заявил, что у России нет ресурсов, необходимых для начала широкомасштабной наступательной операции 24 февраля, приуроченной к годовщине российского вторжения. Черняк отметил, что россияне готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель и в настоящее время ищут слабые места в украинской обороне.

На линии Святово-Кременная действия россиян активизировались, но наступление еще не достигло своего полного темпа, сообщил официальный представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый.



Тактические неудачи российских войск под Угледаром в Донецкой области, вероятно, еще больше ослабили веру российского ультранационалистического сообщества в то, что российские войска способны начать решающую наступательную операцию, говорится в анализе.