В Курске и Белгороде ночью были взрывы

Этой ночью в Курской и Белгородской областях России случились взрывы. Об этом пишут в местных телеграмм-каналах.

В частности, речь идет о Новооскольском районе Белгородской области, где от громких звуков сработали сигнализации на автомобилях местных жителей. Напомним, Новый Оскол фигурировал в ряде новостей об ударе по военному объекту за месяц до начала вторжения 24 февраля, а также месяц назад, когда в городе была слышна детонация боеприпасов.

"Сегодня громко было и под Курском. На местных каналах говорят, что, вероятно, над городом что-то сбили. Над Курском этой ночью похоже тоже что-то сбили. Официальной информации пока нет", – сообщает "Курский бомондъ".

О взрывах в Белгороде информации меньше, но в городе ночью также было видно зарево.