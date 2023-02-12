В Курске и Белгороде ночью были взрывы
Россияне имеют возможность почувствовать войну на себе
Этой ночью в Курской и Белгородской областях России случились взрывы. Об этом пишут в местных телеграмм-каналах.
В частности, речь идет о Новооскольском районе Белгородской области, где от громких звуков сработали сигнализации на автомобилях местных жителей. Напомним, Новый Оскол фигурировал в ряде новостей об ударе по военному объекту за месяц до начала вторжения 24 февраля, а также месяц назад, когда в городе была слышна детонация боеприпасов.
"Сегодня громко было и под Курском. На местных каналах говорят, что, вероятно, над городом что-то сбили. Над Курском этой ночью похоже тоже что-то сбили. Официальной информации пока нет", – сообщает "Курский бомондъ".
О взрывах в Белгороде информации меньше, но в городе ночью также было видно зарево.
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