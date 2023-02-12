Ликвидировано еще 900 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
Также уничтожены самолет и 13 танков
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.
За субботу украинские военные ликвидировали 900 оккупантов. Также было уничтожено 72 единицы техники, в том числе один самолет.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 137 780 (+900 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3280 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6488 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 2287 (+17) ед,
- РСЗО – 465 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 234 (+0) ед,
- самолетов – 296 (+1) ед,
- вертолетов – 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10),
- крылатых ракет ‒ 857 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5148 (+14) ед,
- специальной техники – 215 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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