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Ликвидировано еще 900 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

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Также уничтожены самолет и 13 танков

Ликвидировано еще 900 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.

За субботу украинские военные ликвидировали 900 оккупантов. Также было уничтожено 72 единицы техники, в том числе один самолет.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 137 780 (+900 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3280 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6488 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 2287 (+17) ед,
  • РСЗО – 465 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 234 (+0) ед,
  • самолетов – 296 (+1) ед,
  • вертолетов – 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 857 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5148 (+14) ед,
  • специальной техники – 215 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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