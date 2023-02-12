Дальнейшая мобилизация еще больше истощит Россию, - Скибицкий

Дальнейшая мобилизация еще больше истощит РФ, считает представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Если Россия продолжит новый раунд мобилизации, то пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна. В частности, включая недостаток современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и нехватку достаточного количества офицеров, способных подготовить огромный поток необученных мобилизованных.

"Все готово. Личный состав на месте, списки готовы, люди, которым поручено проводить набор и подготовку, находятся в состоянии готовности. Но мы считаем, что они отложат ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны", - сказал украинский специалист.