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Дальнейшая мобилизация еще больше истощит Россию, - Скибицкий

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Представитель ГУР поделился информацией о планах врага

Дальнейшая мобилизация еще больше истощит Россию, - Скибицкий

MediaCenterUkraine-Ukrinform

Новина українською

Дальнейшая мобилизация еще больше истощит РФ, считает представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Если Россия продолжит новый раунд мобилизации, то пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна. В частности, включая недостаток современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и нехватку достаточного количества офицеров, способных подготовить огромный поток необученных мобилизованных.

"Все готово. Личный состав на месте, списки готовы, люди, которым поручено проводить набор и подготовку, находятся в состоянии готовности. Но мы считаем, что они отложат ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны", - сказал украинский специалист.

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В статье: война с россией ГУР Вадим Скибицкий
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Источник:
Прес-служба ГУР

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